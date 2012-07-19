《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京7月19日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价: (本地时间17:51时,1港元=0.82151人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 9.44 10.20 1.13 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.56 3.92 2.04 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.00 5.21 2.10 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.26 2.20 1.80 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.40 1.19 3.48 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.75 2.85 2.46 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.71 5.37 1.97 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.81 3.18 2.61 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.88 9.81 1.23 招商地产000024.SZ200024.SZ 24.44 15.60 1.91 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.17 3.76 2.00 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 9.03 6.93 1.59 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 29.65 19.70 1.83 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.64 2.37 1.87 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.65 4.20 2.51 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.63 2.32 2.43 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.10 9.36 1.70 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 7.66 4.58 2.04 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.00 2.36 2.06 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 17.29 11.18 1.88 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.21 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 12.04 5.73 2.56 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.16 7.19 1.38 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.04 2.39 1.55 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.13 3.11 1.62 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.04 1.96 1.89 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 28.55 19.67 1.77 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.35 3.78 1.40 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.14 4.17 1.79 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.63 3.90 2.07 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 7.04 4.71 1.82 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 18.98 16.77 1.38 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.68 3.07 2.65 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.75 3.12 2.24 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 26.37 17.52 1.83 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 44.83 29.38 1.86 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.85 1.91 2.45 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.26 3.07 2.09 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.82 1.12 1.98 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.13 6.63 1.31 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.97 2.48 1.95 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 63.00 53.01 1.45 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3