〔中国保险〕险资获准投资混合债和可转换债券,无担保债投资上限亦提高(更新版)

(新增市场人士评论)

路透北京7月19日电---中国保险资金投资范围进一步松绑.保监会周四宣布,允许保险资金投资混合债券和可转换债券,并明确簿记建档方式发行的无担保公司债纳入投资范围.同时,无担保债券投资上限亦得以提高.

保监会发布"保险资金投资债券暂行办法"称,险资投资无担保公司债券的余额,不超过该保险公司上季末总资产的50%.而此前该限制为20%.

此外,并适度放宽发行限制,在原有公开招标方式的基础上,增加了符合规定的簿记建档方式.业内人士指出,这将涉及到短期融资券和中期票据等券种.

"(投资)范围放开了,很多东西都明确了,往前走了一步,挺好的,"北京一大型保险公司投资经理称,"对市场的影响,需要等操作起来再看."

业内人士指出,管理机构先前并未明文规定是否可以投资以簿记建档方式发行的无担保公司债,险资也就未敢有所动作;现在规定条件明确了,未来投资就更加有章可循.

目前,中国银行间非金融企业债务融资工具(以短融、中票为主)均为簿记建档方式发行,95%以上为无担保品种.而此前保监会虽已放开险资投资无担保债,但限定条件是"以公开招标方式发行的",这一前提实际上将绝大部分无担保债拒之门外.

暂行办法并规定,险资投资同一期单品种无担保非金融企业(公司)债券的份额,不超过该期单品种发行额的20%.而此前该比例限制为10%.

此外,保险公司投资同一期单品种金融企业(公司)债券和有担保非金融企业(公司)债券的份额,不超过该期单品种发行额的40%.

据保监会消息,今年上半年保险业企稳回升,全国实现保费收入8,532.3亿元人民币,同比增长5.9%.

截至6月底,中国保险公司总资产6.78万亿元,较年初增长13.3%;净资产6,746.6亿元,较年初增长21.2%.偿付能力达标公司占公司总数的94.6%,资产总量占行业资产总量的98.2%.部分保险公司偿付能力风险得到化解,目前没有出现系统性和区域性风险.[ID:nSB1673256](完)