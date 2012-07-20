联合国叙利亚观察行动结束,负责人离叙

(本文由路透中文网编译提供)

路透大马士革7月19日电---联合国叙利亚观察团负责人Robert Mood少将周四离开大马士革的驻地酒店飞往日内瓦，为期90天的联合国观察行动结束，尽管效忠总统阿萨德的部队和反对派仍在激战中。

联合国观察行动授权周五结束，但是联合国安理会将于周四晚些时候决定是否将该行动延长45天。

“我是怀着满意的心情离开的，约400位勇敢的观察员在极具挑战的环境下尽了全力。”Mood在Dama Rose酒店召开的新闻发布会上表示。

“为了叙利亚人民的利益，安理会需要提供有效的领导力，各方需要真正团结在都能接受的政治计划周围。”

“政府和反对派必须愿意做出必要的让步，并回到谈判桌上来。”Mood说道，并指出不可能通过战争解决危机。（完）