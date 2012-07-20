联合国叙利亚观察行动结束,负责人离叙

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透大马士革7月19日电---联合国叙利亚观察团负责人Robert Mood少将周四离开大马士革的驻地酒店飞往日内瓦，为期90天的联合国观察行动结束，尽管效忠总统阿萨德的部队和反对派仍在激战中。
联合国观察行动授权周五结束，但是联合国安理会将于周四晚些时候决定是否将该行动延长45天。
“我是怀着满意的心情离开的，约400位勇敢的观察员在极具挑战的环境下尽了全力。”Mood在Dama Rose酒店召开的新闻发布会上表示。
“为了叙利亚人民的利益，安理会需要提供有效的领导力，各方需要真正团结在都能接受的政治计划周围。”
“政府和反对派必须愿意做出必要的让步，并回到谈判桌上来。”Mood说道，并指出不可能通过战争解决危机。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。