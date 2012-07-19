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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 18:35 BJT

〔欧洲金融〕欧元和欧洲股市上涨,有报导称EFSF将买入西班牙债券

路透伦敦7月19日电---欧元和欧洲股市周四上涨,交易员援引导琼斯通讯社报导称,欧洲金融稳定机构(EFSF)将能够在一级市场和二级市场买入西班牙债券.

该报导援引一份谅解备忘录草案称,EFSF将留出资金用于购买西班牙债券,并将有两支工具用于购债.

欧元兑美元EUR=由跌转升,升至1.2308美元附近.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3扩大涨幅,当前上涨0.6%至1,059.27点.

德债期货FGBLc1触及盘中低位145.00,日内跌34个跳动点.(完)

--编译 肖群英; 审校 郑茵

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