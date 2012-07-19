〔欧洲金融〕欧元和欧洲股市上涨,有报导称EFSF将买入西班牙债券

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透伦敦7月19日电---欧元和欧洲股市周四上涨,交易员援引导琼斯通讯社报导称,欧洲金融稳定机构(EFSF)将能够在一级市场和二级市场买入西班牙债券.
该报导援引一份谅解备忘录草案称,EFSF将留出资金用于购买西班牙债券,并将有两支工具用于购债.
欧元兑美元EUR=由跌转升,升至1.2308美元附近.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3扩大涨幅,当前上涨0.6%至1,059.27点.
德债期货FGBLc1触及盘中低位145.00,日内跌34个跳动点.(完)
--编译 肖群英; 审校 郑茵
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比