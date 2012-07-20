〔中国金融〕华融资产定于三季度股份公司挂牌,中国人寿入股约2%--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月20日电---两位消息人士透露,中国四大资产管理公司之一--中国华融资产管理公司定于三季度股份改制并挂牌.这将是继中国信达资产管理公司率先股份制改造后,第二家股份制挂牌的金融资产管理公司(AMC).
消息人士周四并称,华融股改后由中国财政部控股,中国人寿(2628.HK)母公司中人寿集团将出资入股占仅约2%股份.华融资产公司现总裁赖小民将担任股份公司董事长,而总经理一职则由银监会非银部部长柯卡生担任.
上述人士并解读,这次中国人寿的参与主要是因中国《公司法》规定,设立股份有限公司,应至少有两人以上两百人以下为发起人.
2010年6月,中国信达资产管理公司率先启动股份制改造,当时由中国财政部100%控股,2012年3月,引入全国社保基金等四家战略投资者,正择机境内外上市.
"银监会内部流程基本走完,柯卡生应该是8月末赴任新职."上述人士并表示,华融股份制改制已有所延期,这几年为冲刺股份制改革,华融加速转型和平台的搭建,目前盈利增幅很快.
华融今年一季度实现净利润12.18亿元人民币,比去年同期增加43%.
华融资产总裁赖小民此前表示,一季度公司收入结构呈现多元化发展态势,发生良性转变,资产管理业务、财务投资、中间业务、平台公司收益四大板块均衡发展.并强调要按时按质地落实新公司挂牌各项筹备工作.[ID:nSB1485616]
华融资产管理公司是国有独资金融机构,注册资本金100亿元,拥有10家平台公司,形成了以资产经营管理为主业,证券、租赁、信托、投资、基金、期货、银行等业务为依托的综合性金融服务体系.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 屈桂娟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。