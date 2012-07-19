〔马来西亚期市〕棕榈油期货从三周低点反弹,美乾旱引发油籽供应担忧

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透新加坡7月19日电---马来西亚棕榈油期货周四从三周低位反弹,因美国1956年以来最严重的乾旱进一步威胁全球油籽供应,且抵消马来西亚出口放缓而产出增加的影响.
美国中西部地区酷热难耐且乾旱在恶化,在本周推升各种谷物价格至近纪录高位,或刷新纪录,并引发豆油供应减少,需求会转至更便宜的棕榈油的忧虑.
马来西亚一外资经纪商交易员称,"市场呈现反弹,因乾旱担忧重燃.另外当前棕榈油较豆油贴水超过260美元,这将吸引套利活动来缩窄这一价差."
指标10月棕榈油FCPOc3期约上涨1.7%,收报每吨3,045马币(林吉特),盘中一度触及6月28日以来最低2,986马币.
成交量为31,771,高于通常的25,000口.
路透分析师王涛称,技术分析显示棕榈油将反弹至3,053马币.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3