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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 18:30 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货从三周低点反弹,美乾旱引发油籽供应担忧

路透新加坡7月19日电---马来西亚棕榈油期货周四从三周低位反弹,因美国1956年以来最严重的乾旱进一步威胁全球油籽供应,且抵消马来西亚出口放缓而产出增加的影响.

美国中西部地区酷热难耐且乾旱在恶化,在本周推升各种谷物价格至近纪录高位,或刷新纪录,并引发豆油供应减少,需求会转至更便宜的棕榈油的忧虑.

马来西亚一外资经纪商交易员称,"市场呈现反弹,因乾旱担忧重燃.另外当前棕榈油较豆油贴水超过260美元,这将吸引套利活动来缩窄这一价差."

指标10月棕榈油FCPOc3期约上涨1.7%,收报每吨3,045马币(林吉特),盘中一度触及6月28日以来最低2,986马币.

成交量为31,771,高于通常的25,000口.

路透分析师王涛称,技术分析显示棕榈油将反弹至3,053马币.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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