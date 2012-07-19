〔东南亚股市〕新加坡股市升至约一年收盘高位,其他股市涨跌互现

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---新加坡股市周四升至约一年的收盘高位,得益于美国英特尔(Intel)(INTC.O)等领头羊公布公司获利强劲后投资者情绪改善,而东南亚其余股市则涨跌互现.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.4%,地产开发商城市发展(CTDM.SI)领涨,涨幅为1.6%;东南亚地区规模最小的越南股市.VNI跳涨2.3%至四周高位,成交畅旺,亦受强劲公司季度业绩提振.
美国6月房屋开工增长,年率创下三年多来最高,给已显示出降温迹象的经济带来了帮助.[ID:nSB1675352]
印尼股市.JKSE升0.4%,至5月11日以来高位,得益于外资买入4,270万美元;而马来西亚股市.KLSE收市持平,外资买入2,367万美元的股票.
泰国股市.SETI下跌0.6%,受电信股挫跌拖累,市场担忧政府可能对电信运营商课征新税项,令该国最大电信运营商Advanced Info ServiceADVA.BK和Total Access Communication(DTAC.BK)分别大跌3.5%和3.4%.
菲律宾股市.PSI连续第三日收跌,下跌0.6%,触及约四周低位.
1100GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3028.96 11.75 +0.39 +14.46 2646.35
马来西亚 .KLSE 1644.60 -0.40 -0.02 +7.44 1530.73
泰国 .SETI 1212.96 -7.18 -0.59 +18.30 1025.32
印尼 .JKSE 4096.20 14.56 +0.36 +7.17 3821.99
菲律宾 .PSI 5189.37 -31.18 -0.60 +18.70 4371.96
越南 .VNI 428.38 9.55 +2.28 +21.85 351.55
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(完)
--编译 肖群英 ;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3