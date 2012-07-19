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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 19:08 BJT

〔东南亚股市〕新加坡股市升至约一年收盘高位,其他股市涨跌互现

路透7月19日电---新加坡股市周四升至约一年的收盘高位,得益于美国英特尔(Intel)(INTC.O)等领头羊公布公司获利强劲后投资者情绪改善,而东南亚其余股市则涨跌互现.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.4%,地产开发商城市发展(CTDM.SI)领涨,涨幅为1.6%;东南亚地区规模最小的越南股市.VNI跳涨2.3%至四周高位,成交畅旺,亦受强劲公司季度业绩提振.

美国6月房屋开工增长,年率创下三年多来最高,给已显示出降温迹象的经济带来了帮助.[ID:nSB1675352]

印尼股市.JKSE升0.4%,至5月11日以来高位,得益于外资买入4,270万美元;而马来西亚股市.KLSE收市持平,外资买入2,367万美元的股票.

泰国股市.SETI下跌0.6%,受电信股挫跌拖累,市场担忧政府可能对电信运营商课征新税项,令该国最大电信运营商Advanced Info ServiceADVA.BK和Total Access Communication(DTAC.BK)分别大跌3.5%和3.4%.

菲律宾股市.PSI连续第三日收跌,下跌0.6%,触及约四周低位.

1100GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3028.96 11.75 +0.39 +14.46 2646.35

马来西亚 .KLSE 1644.60 -0.40 -0.02 +7.44 1530.73

泰国 .SETI 1212.96 -7.18 -0.59 +18.30 1025.32

印尼 .JKSE 4096.20 14.56 +0.36 +7.17 3821.99

菲律宾 .PSI 5189.37 -31.18 -0.60 +18.70 4371.96

越南 .VNI 428.38 9.55 +2.28 +21.85 351.55

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(完)

--编译 肖群英 ;审校 隋芬

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