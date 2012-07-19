〔欧股业绩〕诺基亚第二季继续大幅亏损,但现金持有略高于预期(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增分析师评论和股价波动)
路透赫尔辛基7月19日电---芬兰诺基亚NOK1V.HE第二季亏损幅度略低于预期,且季度末持有现金并不像投资者所担心地那么少,尽管该公司市场份额继续被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)夺取.
业绩公布后,诺基亚股价跳涨10%.该公司在2011年2月决定放弃自己的智能手机软件,转而采用大多未经试用的Windows操作系统,此后其股价已经跌去逾80%.
诺基亚经调整后每股亏损为0.08欧元,市场平均预估为每股亏损0.09欧元;公司季末净持有现金42亿欧元,市场估计为37亿.
"一段时间来坏消息似乎没完没了,今日公布的业绩终于给诺基亚带来一线希望,"Ovum分析师Nick Dillon说.
在截至6月的三个月里,所有三大评级机构均将诺基亚债券评级调降至"垃圾级",公司也两度发出获利预警,称打算削减20%的岗位.
曾经是全球手机产业的龙头老大,诺基亚因为介入智能手机市场太晚,已经在这块利润最丰厚的市场上被苹果和三星甩下.
诺基亚新推出搭载微软(MSFT.O)软件的Lumia系列手机作为抗衡,但在消费者中反响相对较小.消费者青睐于苹果iPhone和搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统的手机.
诺基亚在第二季共计销售400百万部Windows手机,几乎比第一季销量翻了一番,但与苹果3,000万部iPhone手机和三星的5,000万部智能手机的成绩一比不免相形见绌.(完)
--编译 郑茵;审校 隋芬
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比