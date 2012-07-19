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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 21:09 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油跨月互换价差扩至一周高位,因库存下滑

路透新加坡7月19日电---亚洲燃料油市场跨月互换价差周四微升,因西方和中东运抵亚洲的船货减少导致亚洲地区库存持续下滑,促使市场情绪略微改善.

据路透数据,8月/9月跨月互换价差上升0.25美元,至每吨3.13美元的一周高位.

现货升水也连续第二日走坚.180-cst燃料油现货升水扩大0.10美元,至每吨较新加坡现货报价高出3.90美元;380-cst燃料油现货升水上涨0.15美元,至每吨溢价3.35美元.在实货交易窗口,没有达成任何交易.

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示,截止7月18日当周,该国境内燃料油库存较前一周减少335.7万桶,至1,737.3万桶.

来自西方国家的进口锐减逾70%,至约22.5万吨,且未来将维持在低水平,因抵达东亚的西方套利船货料不足300万吨.

中东市场也吃紧,因夏季国内需求达到顶峰令出口受限.IES数据显示,截止7月18日当周抵达新加坡的燃料油约为9.4万吨,较前一周下滑30%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 641.25 12.10 1.92 629.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 628.90 12.10 1.96 616.80

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 11.00 1.76 625.00

380CST船用燃料油升水 7.10 -1.10 -13.41 8.20

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 0.10 2.63 3.80

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.35 0.15 4.69 3.20 (完)

--编译 肖群英; 审校 郑茵

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