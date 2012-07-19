〔国际油市〕亚洲燃料油跨月互换价差扩至一周高位,因库存下滑

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透新加坡7月19日电---亚洲燃料油市场跨月互换价差周四微升,因西方和中东运抵亚洲的船货减少导致亚洲地区库存持续下滑,促使市场情绪略微改善.
据路透数据,8月/9月跨月互换价差上升0.25美元,至每吨3.13美元的一周高位.
现货升水也连续第二日走坚.180-cst燃料油现货升水扩大0.10美元,至每吨较新加坡现货报价高出3.90美元;380-cst燃料油现货升水上涨0.15美元,至每吨溢价3.35美元.在实货交易窗口,没有达成任何交易.
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示,截止7月18日当周,该国境内燃料油库存较前一周减少335.7万桶,至1,737.3万桶.
来自西方国家的进口锐减逾70%,至约22.5万吨,且未来将维持在低水平,因抵达东亚的西方套利船货料不足300万吨.
中东市场也吃紧,因夏季国内需求达到顶峰令出口受限.IES数据显示,截止7月18日当周抵达新加坡的燃料油约为9.4万吨,较前一周下滑30%.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 641.25 12.10 1.92 629.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 628.90 12.10 1.96 616.80
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 11.00 1.76 625.00
380CST船用燃料油升水 7.10 -1.10 -13.41 8.20
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 0.10 2.63 3.80
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.35 0.15 4.69 3.20 (完)
--编译 肖群英; 审校 郑茵
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3