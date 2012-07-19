〔美国个股〕摩根士丹利自被穆迪降评后已发生担保支出37亿美元

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透7月19日电---美国投行摩根士丹利(MS.N)的财务长Ruth Porat接受采访时称,该行自信用评级被穆迪调降以来,已在担保品与其他方面发生支出37亿美元,不过担保品追缴通知的速度已有所放缓.
摩根士丹利周四在财报中称,第二季期间在担保品与其他方面支出29亿美元,7月期间又支出8亿美元,使支出总计达到37亿美元.
穆迪6月22日调降了15家银行的评级,对摩根士丹利降评两个级距,比年内稍早警告过的三个级距降幅轻微.
Porat表示,在这次评级调降之前,客户减少了与摩根士丹利的合作,尤其是固定收益交易业务客户,以等待事情发展结果.自降评以来,情况已经改善,保证金追缴与解约支出已经放慢速度.
第二季财报发布后,摩根士丹利股价在盘前交易中大跌5.1%.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。