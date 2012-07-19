〔美国个股〕摩根士丹利自被穆迪降评后已发生担保支出37亿美元

路透7月19日电---美国投行摩根士丹利(MS.N)的财务长Ruth Porat接受采访时称,该行自信用评级被穆迪调降以来,已在担保品与其他方面发生支出37亿美元,不过担保品追缴通知的速度已有所放缓.

摩根士丹利周四在财报中称,第二季期间在担保品与其他方面支出29亿美元,7月期间又支出8亿美元,使支出总计达到37亿美元.

穆迪6月22日调降了15家银行的评级,对摩根士丹利降评两个级距,比年内稍早警告过的三个级距降幅轻微.

Porat表示,在这次评级调降之前,客户减少了与摩根士丹利的合作,尤其是固定收益交易业务客户,以等待事情发展结果.自降评以来,情况已经改善,保证金追缴与解约支出已经放慢速度.

第二季财报发布后,摩根士丹利股价在盘前交易中大跌5.1%.(完)