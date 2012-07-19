〔美股业绩〕黑石集团第二季利润下滑,因绩效费用收入减少

路透7月19日电---美国最大的上市另类资产管理机构--黑石集团(百仕通)(BX.N)公布第二季利润下滑,因资本市场充满挑战令其资产价值受损,并导致丰厚的绩效费用(performance fee)收入缩水.

黑石集团周四公布,将投资组合市值纳入考虑的盈利能力指标--经济净收益(economic net income,ENI)较上年同期锐减74%,至2.12亿美元.

可分配利润减少1%,至1.88亿美元.费用相关收益缩减7%,至1.46亿美元.后者通常是利润的最可靠来源之一.

截至6月末,黑石集团管理的资产规模为1,900亿美元,与上季持平.赚取费用收入的资产规模几无变动,为1,580亿美元.

黑石集团宣布,每个普通基金单位派发季度红利0.10美元.(完)