〔美股业绩〕黑石集团第二季利润下滑,因绩效费用收入减少

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---美国最大的上市另类资产管理机构--黑石集团(百仕通)(BX.N)公布第二季利润下滑,因资本市场充满挑战令其资产价值受损,并导致丰厚的绩效费用(performance fee)收入缩水.
黑石集团周四公布,将投资组合市值纳入考虑的盈利能力指标--经济净收益(economic net income,ENI)较上年同期锐减74%,至2.12亿美元.
可分配利润减少1%,至1.88亿美元.费用相关收益缩减7%,至1.46亿美元.后者通常是利润的最可靠来源之一.
截至6月末,黑石集团管理的资产规模为1,900亿美元,与上季持平.赚取费用收入的资产规模几无变动,为1,580亿美元.
黑石集团宣布,每个普通基金单位派发季度红利0.10美元.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约