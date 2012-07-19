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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 21:38 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及两个月高位

路透新加坡7月19日电---亚洲石脑油价格周四触及两个月高位每吨884美元,跨月价差升水持坚于每吨10美元,因需求旺盛.

跨月价差升水是指近月9月上半月和10月上半月合约之间的价差.

韩国湖南石油化学购买的两批船货将在8月下半月分别运抵大山(Daesan)和丽水,其支付的成本加运费(Cost And Freight)价格为较日本报价大幅溢价12.50美元.

交易员说,该公司由此购买的8月船货共计至少有20万吨.一艘船载重约为2.5万吨.

"多数交易商起初预期供应吃紧的情况将会缓和,但日本吉坤日矿日石能源意外关闭生产影响了供应."一位交易商说.

印度Essar Oil卖出2.8-3万吨石脑油,装运日期为8月4-6日,FOB价格为较中东报价每吨升水29-30美元.

印度石油天然气公司卖给道达尔3.5万吨8月5-6日从哈兹拉装运的船货,升水为每吨约33美元.

汽油裂解价差收复跌幅,触及两个半月高位每桶10.55美元,因即期供应吃紧支撑利润.

官方数据显示,7月18日当周新加坡陆上轻质馏分油库存下降至七周低点964.9万桶.其库存主要为汽油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 884.00 12.00 1.38 872.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 95.97 1.33 1.41 94.64

97号现货汽油GL97-SIN 123.20 3.42 2.86 119.78

95号现货汽油GL95-SIN 119.00 3.50 3.03 115.50

92号现货汽油GL92-SIN 116.60 3.80 3.37 112.80

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.55 1.59 17.75 8.96 (完)

--编译 郑茵;审校 于春红

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