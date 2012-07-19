〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及两个月高位

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透新加坡7月19日电---亚洲石脑油价格周四触及两个月高位每吨884美元,跨月价差升水持坚于每吨10美元,因需求旺盛.
跨月价差升水是指近月9月上半月和10月上半月合约之间的价差.
韩国湖南石油化学购买的两批船货将在8月下半月分别运抵大山(Daesan)和丽水,其支付的成本加运费(Cost And Freight)价格为较日本报价大幅溢价12.50美元.
交易员说,该公司由此购买的8月船货共计至少有20万吨.一艘船载重约为2.5万吨.
"多数交易商起初预期供应吃紧的情况将会缓和,但日本吉坤日矿日石能源意外关闭生产影响了供应."一位交易商说.
印度Essar Oil卖出2.8-3万吨石脑油,装运日期为8月4-6日,FOB价格为较中东报价每吨升水29-30美元.
印度石油天然气公司卖给道达尔3.5万吨8月5-6日从哈兹拉装运的船货,升水为每吨约33美元.
汽油裂解价差收复跌幅,触及两个半月高位每桶10.55美元,因即期供应吃紧支撑利润.
官方数据显示,7月18日当周新加坡陆上轻质馏分油库存下降至七周低点964.9万桶.其库存主要为汽油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 884.00 12.00 1.38 872.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 95.97 1.33 1.41 94.64
97号现货汽油GL97-SIN 123.20 3.42 2.86 119.78
95号现货汽油GL95-SIN 119.00 3.50 3.03 115.50
92号现货汽油GL92-SIN 116.60 3.80 3.37 112.80
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.55 1.59 17.75 8.96 (完)
--编译 郑茵;审校 于春红
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3