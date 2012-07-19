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债券 | 2012年 7月 19日 星期四 21:31 BJT

〔标题新闻〕哪怕只是对西班牙无力偿债感到担心,也会造成风险在欧元区蔓延--德财长朔伊布勒

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E8HB01S]

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