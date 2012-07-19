〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触及五个月高位,因需求旺盛

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透新加坡7月19日电---交易员称,中质馏分油裂解价差周四走高,因来自亚洲内部,以及欧洲和中东的需求旺盛.
路透数据显示,柴油裂解价差日内上涨0.76美元,飙涨至每桶17.89美元,为2月9日触及18.19美元以来的高位.
印尼国家石油公司Pertamina旗下贸易公司Petral求购柴油船货,为一周内第二次在现货市场露面.
该国运输用柴油需求料将上升,因穆斯林斋月期间旅行人数增长.
Petral求购40万桶高硫柴油,8月中运抵印尼图班(Tuban).
皇家荷兰/壳牌石油集团周四关闭其全球最大炼厂--日加工能力50万桶新加坡炼厂的一个原油蒸馏装置,该装置日处理能力为11万桶,此举导致供应进一步受到遏制.
在中东,Kuwait Petroleum Corp(KPC)已出售多达6万吨含硫0.5%的柴油和1万吨含硫0.2%的柴油,8月3-4日装载以输送至大宗商品贸易商托克(Trafigura),较中东报价每桶高出3.50-3.60美元,交易员称升水看来很高.
他们并称,托克可能将这批船货运往也门.
"对我而言,含硫0.2%柴油的升水幅度较为合理,但含硫0.5%的柴油升水的确很高,"新加坡一位中质馏分油交易员表示.
KPC还向壳牌石油(Shell)出售8月底装船的航空燃油船货,升水约为每桶2.60美元,与此前售出的6月装载船货的升水幅度接近.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.75 2.59 2.17 119.16
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.38 2.63 2.21 118.7
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.73 2.66 2.22 120.07
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.58 2.61 2.16 120.97
8月柴油互换 GOSGSWMc1 120.48 2.60 2.21 117.88
9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.87 2.45 2.09 117.42 (完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3