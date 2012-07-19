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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 21:57 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触及五个月高位,因需求旺盛

路透新加坡7月19日电---交易员称,中质馏分油裂解价差周四走高,因来自亚洲内部,以及欧洲和中东的需求旺盛.

路透数据显示,柴油裂解价差日内上涨0.76美元,飙涨至每桶17.89美元,为2月9日触及18.19美元以来的高位.

印尼国家石油公司Pertamina旗下贸易公司Petral求购柴油船货,为一周内第二次在现货市场露面.

该国运输用柴油需求料将上升,因穆斯林斋月期间旅行人数增长.

Petral求购40万桶高硫柴油,8月中运抵印尼图班(Tuban).

皇家荷兰/壳牌石油集团周四关闭其全球最大炼厂--日加工能力50万桶新加坡炼厂的一个原油蒸馏装置,该装置日处理能力为11万桶,此举导致供应进一步受到遏制.

在中东,Kuwait Petroleum Corp(KPC)已出售多达6万吨含硫0.5%的柴油和1万吨含硫0.2%的柴油,8月3-4日装载以输送至大宗商品贸易商托克(Trafigura),较中东报价每桶高出3.50-3.60美元,交易员称升水看来很高.

他们并称,托克可能将这批船货运往也门.

"对我而言,含硫0.2%柴油的升水幅度较为合理,但含硫0.5%的柴油升水的确很高,"新加坡一位中质馏分油交易员表示.

KPC还向壳牌石油(Shell)出售8月底装船的航空燃油船货,升水约为每桶2.60美元,与此前售出的6月装载船货的升水幅度接近.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.75 2.59 2.17 119.16

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.38 2.63 2.21 118.7

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.73 2.66 2.22 120.07

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.58 2.61 2.16 120.97

8月柴油互换 GOSGSWMc1 120.48 2.60 2.21 117.88

9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.87 2.45 2.09 117.42 (完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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