〔美国股市〕高开,受企业财报表现推动

路透纽约7月19日电---美国股市周四高开,延续近期涨势,即便一周初请失业金数据表现疲软,凸显经济复苏面临阻力.

标普500指数有望连续第三个交易日上涨,昨日涨势助其达到5月以来的最高位.这波涨势主要是得益于企业财报推动,周三IBM公司(IBM.N)上调全年获利预测,鼓舞了投资者.

道琼工业指数.DJI盘初升31.37点,或0.24%,至12,940.07点;标准普尔500指数.SPX涨3.71点,或0.27%,至1,376.49点;Nasdaq指数.IXIC涨20.09点,或0.68%,至2,962.69点.(完)

--编译 隋芬;审校 郑茵

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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