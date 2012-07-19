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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 22:11 BJT

〔美国热股〕黑石集团第二季利润下滑,但股价早盘大涨逾2%

路透7月19日电---美国最大的上市另类资产管理机构--黑石集团(百仕通)(BX.N)公布第二季利润下滑,因资本市场充满挑战令其资产价值受损,并导致丰厚的绩效费用(performance fee)收入缩水.[ID:nSB1677220]

在周四早盘交易中,该公司股价大涨2.71%,至13.25美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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