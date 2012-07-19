〔美股业绩〕摩根士丹利第二季债券交易收入大减,受穆迪降评冲击(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增细节)
路透7月19日电---美国投资银行--摩根士丹利(MS.N)财务长周四称,该行债券交易业务在第二季受损,因客户担心大摩信用评级恐被降至比垃圾级仅高两个级距的水平,不过该阴霾现已散去.
摩根士丹利评级6月底被调降,结果并非像很多投资者担心的那么糟.穆迪将该行主要评级降至"Baa1",比垃级距高三个级距.
自评级被降以来,摩根士丹利已被迫提供37亿美元的抵押品,但财务长Ruth Porat接受采访时称,业务形势已然改善,抵押品追缴通知的速度有所放缓.
Porat称,很明显,穆迪降级决定的影响已然消除,但降评威胁在第二季损及了该行.
"我们耗费了大量时间,来解答客户与交易对手可能提出的问题--否则可以利用这些时间来争取新业务,"她说道.
摩根士丹利周四发布的第二季财报总体优于许多分析师的预期,但降评细节与债券交易的表现令其股价承压.该股在盘初交易中下跌2.8%.
该行第二季录得利润5.64亿美元,合每股盈余(EPS)0.29美元,上年同期为亏损5.58亿美元,合每股亏损0.38美元.摩根士丹利在今年第一季亦录得亏损.
总营收下滑24%至69.5亿美元.其中包含了债务估值调整变动带来的3.5亿美元增值.假如扣除这部分,债券交易收入为下滑60%至7.7美元.
其他业务收入也下滑,因交易活动低迷,不过降幅没有债券交易业务那么大.
债券交易业务的下滑对摩根士丹利而言打击尤其沉重,因这块交易一直是该行业务重心所在.(完)
--编译 隋芬;审校 母红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比