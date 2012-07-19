〔美股业绩〕摩根士丹利第二季债券交易收入大减,受穆迪降评冲击(更新版)

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路透7月19日电---美国投资银行--摩根士丹利(MS.N)财务长周四称,该行债券交易业务在第二季受损,因客户担心大摩信用评级恐被降至比垃圾级仅高两个级距的水平,不过该阴霾现已散去.

摩根士丹利评级6月底被调降,结果并非像很多投资者担心的那么糟.穆迪将该行主要评级降至"Baa1",比垃级距高三个级距.

自评级被降以来,摩根士丹利已被迫提供37亿美元的抵押品,但财务长Ruth Porat接受采访时称,业务形势已然改善,抵押品追缴通知的速度有所放缓.

Porat称,很明显,穆迪降级决定的影响已然消除,但降评威胁在第二季损及了该行.

"我们耗费了大量时间,来解答客户与交易对手可能提出的问题--否则可以利用这些时间来争取新业务,"她说道.

摩根士丹利周四发布的第二季财报总体优于许多分析师的预期,但降评细节与债券交易的表现令其股价承压.该股在盘初交易中下跌2.8%.

该行第二季录得利润5.64亿美元,合每股盈余(EPS)0.29美元,上年同期为亏损5.58亿美元,合每股亏损0.38美元.摩根士丹利在今年第一季亦录得亏损.

总营收下滑24%至69.5亿美元.其中包含了债务估值调整变动带来的3.5亿美元增值.假如扣除这部分,债券交易收入为下滑60%至7.7美元.

其他业务收入也下滑,因交易活动低迷,不过降幅没有债券交易业务那么大.

债券交易业务的下滑对摩根士丹利而言打击尤其沉重,因这块交易一直是该行业务重心所在.(完)