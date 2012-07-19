〔纽约期市〕原糖期货收在三个月高位,咖啡期货跟随路透商品指数走高

路透纽约/伦敦7月19日电---原糖期货周四收在三个月高位,盘中走势震荡,咖啡期货大涨,受农产品期货上扬支撑.

可可期货也走高.

汤森路透-CRB指数.CRB跳升1.9%,至两个半月高位304.85.

玉米和大豆期货周四攀升至纪录高位,因美国农产品种植带的旱情不断恶化引发对粮食供应危机的担忧.

期糖盘中走势反复,基金稍早买入.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1结算价上涨0.30美分,或1.3%,收报每磅23.25美分,为指标月合约自4月13日以来的最高结算价.

交易商称,雨季降水不足将导致全球最大糖消费国和第二大产糖国印度糖产量减少的前景扶助支撑原糖价格.全球第三大原糖出口国澳大利亚的降雨也导致供应放缓.

糖市受到提振,因消息指最大蔗糖生产国巴西的最大糖和乙醇贸易商Copersucar表示,降雨迫使42%与其关联的加工厂停止压榨,且该公司可能转为买入糖.

上述消息导致原糖市场稍早浮现买盘,之后获利了结又将价格压低.

伦敦Liffe白糖期货也在震荡交投中大涨,10月白糖期货LSUc1跳升11.60美元,或1.9%,报每吨636.30美元.

阿拉比卡咖啡期货攀升,交易商称,受助于指标合约周三收在100日移动均线切入位1.7899美元之上后引发的技术强势和商品市场全面涨势提供的支撑.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2劲扬6.80美分,或3.7%,收报每磅1.8895美元.

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2大涨81美元,或3.8%,收报每吨2,192美元,为5月31日以来最高.

ICE-9月可可期货CCU2升26美元,或1.2%,收报每吨2,230美元,9月伦敦可可期货LCCU2收涨31英镑,或2.1%,报每吨1,532英镑.(完)