〔金属期市〕LME期铜触及两周高位,因油价上涨和中国需求增长希望

* 期铜上扬,因中国总理温家宝的讲话激发对中国放宽货币政策的预期

* 铜价上行受限,因美国经济数据疲弱

* 废铜需求增加,因价格回落

路透纽约/伦敦7月19日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四升至两周高位,涨幅接近2%,因预期中国可能推出进一步货币宽松政策,且商品市场在原油带领下攀升,导致市场对经济的信心改善.

布兰特原油期货急升近3%扶助推高铜价.后者被部分人士视为全球经济体质的晴雨表.

中国总理温家宝称,政府需要加大力度创造更多就业岗位,因就业市场状况可能进一步恶化.温家宝的讲话引发对该国将推出更多货币宽松政策的冀望,部分市场人士预计将在本周末宣布相关举措.

LME三个月期铜CMCU3盘中触及7,813美元的日高,为7月3日以来最高.收盘上扬1.28%,报每吨7,735美元,且可能录得连续第二周上扬.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜合约HGU2上扬6.05美分,报每磅3.5345美元,盘中交投触及7月3日以来最高3.545美元.

根据路透初步数据,周四成交放量,较250日均值高出40%.

市场目前关注周五将公布的美国交易商持仓报告.

期铜年内迄今仅上扬2%,欧债危机忧虑,中国成长放缓以及美国复苏迟滞拖累铜价在第二季大幅走低.

花旗分析师David Thurtell称,上海期交所库存不断增加,以及溢价回落导致中国工厂增产,暗示中国仍有相当数量的铜库存.

数据显示,第三季度初,美国经济持续放缓,7月美国大西洋沿岸东部地区制造业活动连续第三个月萎缩,上周初请失业金人口大增.

中国交易商希望,基础设施投资将在未来数月提振需求.据媒体报导,中国四大国有银行7月上半月放贷速度较上月同期增长一倍,部分是因政府牵头的投资项目借贷增加.

LME三个月期铅CMPB3收涨1.02%,报每吨1,929.50美元.三个月期镍CMNI3回落0.31%,收报每吨16,050美元.

三个月期铝 CMAL3收涨1.83%,报每吨1,944美元.三个月期锌CMZN3攀升0.96%,收报每吨1,887美元.三个月期锡CMSN3跳升1.57%,收报每吨19,095美元.

以下为1804GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 352.85 5.45 +1.57 343.60 2.69

LME期铝 1943.00 34.00 +1.78 2020.00 -3.81

LME期铜 7725.00 88.00 +1.15 7600.00 1.64

LME期铅 1929.00 19.00 +0.99 2035.00 -5.21

LME期镍 16050.00 -50.00 -0.31 18710.00 -14.22

LME期锡 19090.00 290.00 +1.54 19200.00 -0.57

LME期锌 1886.50 17.50 +0.94 1845.00 2.25

上海期铝 15615.00 50.00 +0.32 15845.00 -1.45

上海期铜 56230.00 410.00 +0.73 55360.00 1.57

上海期锌 14830.00 45.00 +0.30 14795.00 0.24

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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