〔美股盘后〕谷歌公布第二季业绩后股价大涨2.8%

路透纽约7月19日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)周四在美股盘后交易中上涨2.8%,此前公布业绩.

谷歌公布第二季GAAP每股盈利为8.42美元,非GAAP每股盈利为10.12美元.

谷歌公布第二季合并营收增长35%,为122.1亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计谷歌第二季每股盈利为10.04美元,营收为84.1亿美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N,,CK〔美股盘后〕谷歌公布二季度业绩后回落1.5%,CN0943300,MOLLY.MU,MOLLY.MU,JUN.LI,15/10/2009,15:09