〔美股业绩〕谷歌第二季营收为122亿美元,受核心网络业务提振

路透7月19日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)周四公布,核心互联网业务提振第二季营收增长21%,近期收购的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)使谷歌合并营收升至122.1亿美元.

谷歌公布第二季综合净利为27.9亿美元,合每股盈余(EPS)8.42美元.

在周四盘后交易中,谷歌股价涨3%,至609美元.

第二季谷歌在线搜索广告的每次点击成本持续下降,较上年同期下滑16%,但其广告的总体点击量增长42%.

5月中谷歌完成了对摩托罗拉移动价值125亿美元的收购,使谷歌在竞争激烈的智能手机领域站稳了脚跟,这一领域目前由苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等主导.

谷歌公布,第二季现有互联网业务总营收为109.6亿美元,上年同期为90亿美元.摩托罗拉移动第二季营收为12.5亿美元.(完)