〔美国股市〕三大股指均收高,受科技股获利强劲提振

* IBM在调高财测后上涨,摩根士丹利下跌

* Walgreen上扬,此前与Express Scripts达成协议

* 一周初请失业金、成屋销售及制造业数据令人失望

* 道指涨0.3%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数上扬0.8%

路透纽约7月19日电---美国股市周四收高,连升第三天,标普500指数升至两个半月高位,因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台,盖过了经济数据疲弱的影响.

本财报季大部分企业的业绩优于分析师已调降的预估.IBM(IBM.N)调高了全年财测,eBay(EBAY.O)获利优于预期,另外高通(QCOM.O)表示,预计"12月一季表现强劲."

"欧洲没什么消息,而企业获利虽然不是惊天动地,但略好于预估,"D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson称.

制造业和一周初请失业金数据较为疲弱,且摩根士丹利(MS.N)营收下降,抑制了大盘的更多涨幅.摩根士丹利跌逾5%,标准普尔金融股指数.GSPF下挫1%.

尽管如此,市场对美联储将很快将出台刺激措施的预期,帮助股市摆脱了坏消息的影响.美联储主席贝南克本周称,如果前景恶化,美联储将采取行动.

道琼工业指数.DJI收高34.66点,或0.27%,至12,943.36点;标准普尔500指数.SPX上升3.73点,或0.27%,至1,376.51点.Nasdaq指数.IXIC收升23.30点,或0.79%,至2,965.90点.