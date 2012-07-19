〔美国股市〕三大股指均收高,受科技股获利强劲提振

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* IBM在调高财测后上涨,摩根士丹利下跌
* Walgreen上扬,此前与Express Scripts达成协议
* 一周初请失业金、成屋销售及制造业数据令人失望
* 道指涨0.3%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数上扬0.8%
路透纽约7月19日电---美国股市周四收高,连升第三天,标普500指数升至两个半月高位,因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台,盖过了经济数据疲弱的影响.
本财报季大部分企业的业绩优于分析师已调降的预估.IBM(IBM.N)调高了全年财测,eBay(EBAY.O)获利优于预期,另外高通(QCOM.O)表示,预计"12月一季表现强劲."
"欧洲没什么消息,而企业获利虽然不是惊天动地,但略好于预估,"D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson称.
制造业和一周初请失业金数据较为疲弱,且摩根士丹利(MS.N)营收下降,抑制了大盘的更多涨幅.摩根士丹利跌逾5%,标准普尔金融股指数.GSPF下挫1%.
尽管如此,市场对美联储将很快将出台刺激措施的预期,帮助股市摆脱了坏消息的影响.美联储主席贝南克本周称,如果前景恶化,美联储将采取行动.
道琼工业指数.DJI收高34.66点,或0.27%,至12,943.36点;标准普尔500指数.SPX上升3.73点,或0.27%,至1,376.51点.Nasdaq指数.IXIC收升23.30点,或0.79%,至2,965.90点.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约