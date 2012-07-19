〔加拿大汇市〕加元兑欧元升至纪录最高,兑美元触及逾两月高位

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透多伦多7月19日电---加元兑美元周四攀升至逾两个月高位,兑欧元触及纪录最高,受助于商品价格劲扬和投资者对企业业绩的乐观情绪.
美国股市上扬,部分因IBM(IBM.N)发布利好的财测和eBay (EBAY.O)获利良好.股市劲扬扶助大幅推高油价.
美元仍然承压,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周三在众议院金融服务委员会的证词陈述令市场有关更多宽松货币政策举措的传言热力不减,这也扶助提振以美元计价的商品价格.
加元兑美元CAD=D4收报1.0078加元,或0.9923美元,高于周三的1.0107加元,或0.9894美元.
加元稍早触及5月16日以来最高1.0066加元,或0.9934美元.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约