〔加拿大汇市〕加元兑欧元升至纪录最高,兑美元触及逾两月高位

路透多伦多7月19日电---加元兑美元周四攀升至逾两个月高位,兑欧元触及纪录最高,受助于商品价格劲扬和投资者对企业业绩的乐观情绪.

美国股市上扬,部分因IBM(IBM.N)发布利好的财测和eBay (EBAY.O)获利良好.股市劲扬扶助大幅推高油价.

美元仍然承压,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周三在众议院金融服务委员会的证词陈述令市场有关更多宽松货币政策举措的传言热力不减,这也扶助提振以美元计价的商品价格.

加元兑美元CAD=D4收报1.0078加元,或0.9923美元,高于周三的1.0107加元,或0.9894美元.

加元稍早触及5月16日以来最高1.0066加元,或0.9934美元.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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