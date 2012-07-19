澳新经济指标预测--7月20日-7月27日****

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月16日当周--------------------------------
7月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第二季 +1.5% -1.2%
出口物价(较前季) +0.5% -7.0%
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月23日(一)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
7月24日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差1.34 顺差3.01
(较上年同期) 逆差8.7 逆差8.1
进口(亿新西兰元) 37.4 41.1
出口 38.4 44.2
7月25日(三)
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.1%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.2%
2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50%
7月26日(四)
无重要经济数据公布.
7月27日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3