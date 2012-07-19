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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 06:09 BJT

****澳新经济指标预测--7月20日-7月27日****

路透7月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月16日当周--------------------------------

7月20日(五)

0130 澳洲进口物价(较前季) 第二季 +1.5% -1.2%

出口物价(较前季) +0.5% -7.0%

----------------------------------7月23日当周--------------------------------

7月23日(一)

0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- -0.3%

(较上年同期) -- +1.4%

7月24日(二)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差1.34 顺差3.01

(较上年同期) 逆差8.7 逆差8.1

进口(亿新西兰元) 37.4 41.1

出口 38.4 44.2

7月25日(三)

0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.6%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.1%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.2%

2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50%

7月26日(四)

无重要经济数据公布.

7月27日(五)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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