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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 06:11 BJT

〔德国经济〕第二季经济有可能略微放缓--财政部月报

路透柏林7月20日电---德国财政部周五在其月报中称,德国第二季经济增长可能放缓,显示了德国经济对欧债危机的免疫力正在减弱.

财政部称,今年余下时间的经济增长可能仍维持温和趋势.

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