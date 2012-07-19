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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--7月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月19日(四)

2350 - 7月8-14日期间日本投资外国债券及外资投资日本股市的数据

7月20日(五)

-- - 财务大臣安住淳在内阁会议后举行新闻发布会

-- - 政府公布7月月度经济报告

0100 - 6月铜线与铜缆产出数据

0530 - 日本关西电力(9503.T)社长Makoto Yagi举行月度新闻发布会

0630 - 日本中国电力(9504.T)社长Tomohide Karita召开新闻发布会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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