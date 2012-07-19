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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 06:08 BJT

****日韩经济指标预测--7月20日-7月27日****

路透7月20日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------7月16日当周---------------------------------

7月20日(五)

暂无重要数据.

----------------------------------7月23日当周--------------------------------

7月23日(一)

暂无重要数据.

7月24日(二)

2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +10.0%

进口(较上年同期) -- +9.3%

贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,073

7月25日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9%

(较上年同期) -- +2.8%

7月26日(四)

2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余31.6

2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 6月 -- -0.1%

全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +0.2%

东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -- -0.6%

东京地区CPI(较上年同期) -- -0.6%

2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- +3.6%

7月27日(五)

暂无重要数据.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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