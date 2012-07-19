《综述》制造业与就业数据显示美国经济仍然疲软

* 大西洋沿岸中部制造业活动连续第三个月萎缩

* 一周初请失业金人数增加3.4万人

* 该请领失业金数据涵盖7月非农就业报告的调查周

* 6月成屋销售减少5.4%

路透华盛顿7月19日电---美国经济放缓形势延续到了第三季初,7月大西洋沿岸中部地区的工厂活动连续第三个月放缓,上周初请失业金人数也大幅蹿升.

周四公布的其它报告显示,6月成屋销售锐减,年率创下八个月最低.此外,一项判断未来经济活动的指标也在6月下滑.

"数据证实,美国经济在第二季末第三季初比年内早些时候大幅降温,"苏格兰皇家银行经济分析师Omair

Sharif说道.