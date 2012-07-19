《综述》制造业与就业数据显示美国经济仍然疲软

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 大西洋沿岸中部制造业活动连续第三个月萎缩
* 一周初请失业金人数增加3.4万人
* 该请领失业金数据涵盖7月非农就业报告的调查周
* 6月成屋销售减少5.4%
路透华盛顿7月19日电---美国经济放缓形势延续到了第三季初,7月大西洋沿岸中部地区的工厂活动连续第三个月放缓,上周初请失业金人数也大幅蹿升.
周四公布的其它报告显示,6月成屋销售锐减,年率创下八个月最低.此外,一项判断未来经济活动的指标也在6月下滑.
"数据证实,美国经济在第二季末第三季初比年内早些时候大幅降温,"苏格兰皇家银行经济分析师Omair
Sharif说道.
对明年开始的政府大幅减支增税计划的担忧,以及欧债危机带来的困难,让美国经济遭受打击,使就业增长速度放慢,消费者支出和制造业产出疲软.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比