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市场报道 | 2012年 7月 20日 星期五 06:33 BJT

〔加拿大股市〕连续第五日上涨,能源和矿业类股领涨

路透多伦多7月19日电---加拿大主要股指周四连续第五日上涨,能源和矿业类股领涨,但涨幅受限,因美国数据疲弱且西班牙借贷成本飙升,激起市场对全球经济的担忧.

欧洲股市触及四个月高点,美国标普500指数升至两个半月新高,因大宗商品上涨,且强劲企业财报提振投资者信心.

10项分类指数有7项收高.能源类股引领涨势,上升1.6%,因受中东紧张局势升级影响,油价触及八周高位.

材料类股上升1.2%,因美元趋弱推动金价和铜价扬升.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高86.55点或0.75%,报11,665.70点,盘中一度升至11,674.37点,为7月10日来最高.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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