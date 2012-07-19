〔美股业绩〕微软因资产减计录得上市后首个季度亏损,但仍胜过预期(更新版)

(新增细节)

* 录得1986年上市以来首个季度亏损

* 不计减值的业绩胜预期

* 7月初已宣布减计

* 股价盘后上涨2.5%

路透纽约7月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布录得上市以来首次季度亏损,因按之前宣布的在该业绩期内计入了在线部门减值.不过,在电脑销售迟滞的情况下,该公司业绩仍优于预期.

若不计数十亿美元减值,并计入一些Windows递延收入,那么微软业绩实际上还胜过华尔街预期,这让微软股价受到提振在盘后上涨.

在落后苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)多年,且股价沉寂10年后,现在已开始有人预期,Windows 8可触控操作系统及其自主设计的平板电脑,可以帮助微软重新树立科技业领军地位.该操作系统及平板电脑料将于10月26日上市.

"考虑到宏观大环境,这些数字非常棒,"Global Equities Research分析师Trip Chowdhry称,"对微软新产品的预期很高.他们正赢回企业的信任."