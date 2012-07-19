〔美股业绩〕微软因资产减计录得上市后首个季度亏损,但仍胜过预期(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增细节)
* 录得1986年上市以来首个季度亏损
* 不计减值的业绩胜预期
* 7月初已宣布减计
* 股价盘后上涨2.5%
路透纽约7月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布录得上市以来首次季度亏损,因按之前宣布的在该业绩期内计入了在线部门减值.不过,在电脑销售迟滞的情况下,该公司业绩仍优于预期.
若不计数十亿美元减值,并计入一些Windows递延收入,那么微软业绩实际上还胜过华尔街预期,这让微软股价受到提振在盘后上涨.
在落后苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)多年,且股价沉寂10年后,现在已开始有人预期,Windows 8可触控操作系统及其自主设计的平板电脑,可以帮助微软重新树立科技业领军地位.该操作系统及平板电脑料将于10月26日上市.
"考虑到宏观大环境,这些数字非常棒,"Global Equities Research分析师Trip Chowdhry称,"对微软新产品的预期很高.他们正赢回企业的信任."
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比