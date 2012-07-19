《美债周五展望》公债价格下跌,收益率仍接近纪录低位

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约7月19日电---美国长期公债价格周四下跌,因投资人不愿意对收益率进一步下跌作大量押注,公债本月大涨,因全球经济放缓使公债收益率测试纪录低点.

指标美国10年期公债US10YT=RR收益率较6月1日创下的纪录低位1.44%仅高8个基点,本周稍早曾再次触及该纪录低位,当时意外疲弱的经济数据刺激新的公债买兴.

投资人目前正等待经济方向及经济是否将减弱至足以使美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮量化宽松政策的更多确实证据.

"感觉我们还没有准备好跌穿这些纪录低位,"Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说,"感觉是市场消化了疲弱数据."

周四美国经济增长放缓的新迹象最初导致公债缩减跌幅,之后跟随股市和其他风险资产的升势.

上周美国初请失业金人数跳增,而成屋销售意外下跌.费城联邦储备银行称美国大西洋沿岸中部地区制造业活动再次萎缩.

不过,这些经济数据没有阻止公债价格在午后交易中再次下跌.

美国财政部标售150亿美元新的10年期通膨保值债券(TIPS)需求强劲,得标利率为创纪录的负0.637%,之后公债价格下滑.

分析师将公债价格下跌归因于一级交易商所作的TIPS标售相关的对冲,他们买入占标售规模大约40%.

两年期公债收益率触及1月底来的最低,分析师和交易商说,因对市场日益押注美联储将降低支付给银行的超额准备金利率.

周四出炉的数据尽管没有引发较广泛的公债升势,但令美联储将需要行动刺激经济的预期有所增加.

"这些是令人失望的数据.它推高了第三轮量化宽松政策出台的机率,"共同管理Wilmington Broad Market Bond Fund的3亿美元资金的Wilmer Stith说.

美联储主席贝南克已表示,如果美联储希望刺激经济增长,行动选项之一是下调超额准备金利率.上周欧洲央行将超额准备金利率降至零.

对美联储可能跟随欧洲央行做法的预期压低两年期公债US2YT=RR收益率一度低见0.214%,根据路透数据,此为1月30日来最低水平.

许多投资人和分析师均淡化美联储采取这行动的可能性,因为它将损害美国货币市场基金及扰乱美元融资市场.

分析师表示,对美联储降低超额准备金利率的押注增加,也可能扶助下周的两年期新债标售.

财政部周四表示,下周将标售总计990亿美元的两年,五年和七年期公债,周二开始这轮标售计划.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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