〔纽约汇市〕欧元下滑,因西班牙银行业忧虑及美国经济数据疲弱(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增文末收盘表格)
* 欧元兑澳元创新低
* 德国财长言论令欧元承压
* 美国数据疲弱,打压风险意愿
路透纽约7月19日电---欧元兑美元周四下滑,兑澳元创新低,兑英镑跌至三年半低点,因美国经济数据疲弱及德国对西班牙银行业困境再发警告,令风险意愿承压.
美国今日公布多个疲弱数据,巩固了全球最大经济体复苏停滞的观点,促使投资人缩减较高收益的高风险资产仓位.
澳元和新西兰元等高风险货币兑美元和欧元仍上涨,但脱离了高位.
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在德国议会就西班牙银行救助投票前的讲话对欧元也没有帮助.他表示,西班牙的金融困境远未结束,欧洲援助其银行业的贷款最终应由政府偿还.
他还表示,哪怕只是对西班牙无力偿债感到担心,也会造成风险在欧元区蔓延.
但德国总理梅克尔赢得议会对欧元区救助西班牙银行方案的投票,令欧元跌幅受限.
"明显,美国经济数据不太好,而且德国财长的讲话也对欧元不利."CitiFX首席技术汇市策略师Tom Fitzpatrick表示,"所以由这两个因素拖累欧元向下有所调整."
朔伊布勒讲话后,欧元兑美元EUR=触及1.2227美元日低,纽约尾盘,欧元报1.2270美元,跌0.1%.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR升穿7%,西班牙标售30亿欧元债券,得标利率高于之前标售.
分析师预计,欧元兑美元将下探上周触及的两年低点,因欧债危机解决缺乏进展,投资人继续规避欧元.
周四数据显示,上周美国初请失业金人数增加,成屋销售意外下滑,美国大西洋沿岸中部地区制造业萎缩较预期严重,这都给予美元以支撑.
但华盛顿Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,对美元的积极影响可能消退.
数据"可能是美元中期疲弱的来源,因投资人对美联储将采取行动刺激经济复苏的押注增加."Manimbo称.
美联储如果实行又一轮量化宽松政策,可能殃及美元,因美联储购买债券实际上就是向金融体系挹注美元,令美元贬值.
**欧元兑日圆下跌**
欧元/日圆EURJPY=下跌0.4%,至96.42日圆,欧元/澳元EURAUD=触及纪录低位,欧元/英镑EURGBP=挫至三年半低位.
欧元/新西兰元EURNZD=下滑至纪录低点.
澳元全线上涨,澳元/美元AUD=升至两个半月高位1.0445澳元.交易商指因澳洲企业有买入澳元的需求,另外有传言称,一些央行希望将持仓多元化,买入澳洲资产.
道明证券在报告中称,波动率下降带动了利差交易.
道明证券表示,年初以来,欧元/澳元空头总回报超过9%,欧元/新西兰元空头回报接近10%,欧元/加元空头回报略低于7%.
美元/日圆JPY=跌至六周低位78.42日圆,投资者之所以青睐日圆是因为美国有可能放宽货币政策.美元/日圆尾盘报78.57日圆,当日跌0.3%.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2279 1.2283 -0.03 -5.14 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.56 78.78 -0.28 +2.11 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 96.48 96.77 -0.30 -3.09 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9776 0.9777 -0.01 +4.27 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5723 1.5653 +0.45 +1.21 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0071 1.0101 -0.30 -1.20 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0422 1.0362 +0.58 +1.93 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2008 +0.01 -1.11 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.7808 0.7841 -0.42 -6.26 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8026 0.8000 +0.32 +3.11 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 6.0554 6.0941 -0.64 +1.32 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4376 7.4870 -0.66 -3.88 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.9187 6.9312 -0.18 +0.45 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4940 8.5169 -0.27 -4.71 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 李军/于春红;审校 母红
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约