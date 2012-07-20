反对组织称周四叙利亚死亡人数超过250,创单日最高

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特7月19日电---反对叙利亚政府的监督组织称，周四叙利亚有250多人死亡，这是自16个月前爆发反叙总统阿萨德活动以来，创下的单日最高死亡人数。

位于英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human rights）称，冲突造成93名安全部队人员及155名平民死亡，其中包括位于大马士革的44人，大马士革已激战五日。

该组织称，根据现场消息人士提供的信息，仍在统计反抗力量死亡人数，预计死者总数将大幅增加。（完）