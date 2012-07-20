反对组织称周四叙利亚死亡人数超过250,创单日最高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特7月19日电---反对叙利亚政府的监督组织称，周四叙利亚有250多人死亡，这是自16个月前爆发反叙总统阿萨德活动以来，创下的单日最高死亡人数。
位于英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human rights）称，冲突造成93名安全部队人员及155名平民死亡，其中包括位于大马士革的44人，大马士革已激战五日。
该组织称，根据现场消息人士提供的信息，仍在统计反抗力量死亡人数，预计死者总数将大幅增加。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。