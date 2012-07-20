〔欧元区政经〕梅克尔赢得议会对西班牙银行业援助计划的多数票支持

路透柏林7月19日电---德国总理梅克尔周四在对欧元区援助西班牙银行业计划的议会投票中轻松获胜,尽管其中右翼执政联盟对欧债危机带给德国纳税人的成本上升日渐担忧.

梅克尔一方面赢得了反对党的广泛支持,另一方面设法在下议院投票中争取到其所在执政联盟的多数票支持.正在度暑假的下议院议员们被召回柏林,参加这次为期一日的会议.

下议院对西班牙银行业抒困计划的投票结果为,473票支持,97票反对--其中22票来自梅克尔的执政联盟,而在上月对欧洲稳定机制(ESM)的议会投票中,执政联盟有26票反对.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)呼吁议员们支持西班牙援助计划,他称只要稍稍觉察到西班牙有违约风险,就可能牵累整个欧元区.

他说,"西班牙银行业的任何问题,对欧元区的金融稳定来说,都将是一个问题."

尽管反对党支持西班牙银行业援助计划,但社会民主党称,将不允许欧元区援助基金对银行业直接进行资本重组,部分议员担心这可能是接下来的一步.(完)