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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 06:55 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 46.59 +1.32 +2.90 2629704

搜狐 (SOHU.O) 36.13 +0.08 +0.22 874502

网易 (NTES.O) 55.44 +0.14 +0.25 301805

百度 (BIDU.O) 110.74 +3.28 +3.05 5090819

亚信科技 ASIA.O 10.85 +0.14 +1.31 303852

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.86 -0.28 -2.13 3381671

联电 (UMC.N) 2.10 +0.03 +1.45 624721

日月光 (ASX.N) 3.99 -0.03 -0.75 140064

矽品精密 (SPIL.O) 4.82 +0.05 +1.05 363632

和信超媒体 (GIGM.O) 1.13 +0.01 +0.89 40443

友达 (AUO.N) 3.43 -0.05 -1.44 137754

中华电信 (CHT.N) 29.84 -0.02 -0.07 36346

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.28 -0.01 -0.03 586606

香港

中国移动 (CHL.N) 56.26 +0.40 +0.72 188931

中国联通 (CHU.N) 13.07 +0.76 +6.17 355523

中国电信 (CHA.N) 46.49 +2.31 +5.23 39453

中芯国际 (SMI.N) 1.55 +0.01 +0.65 85140

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 -0.04 -0.99 1483

(完)

--整理 徐文焰

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