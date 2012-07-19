《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 46.59 +1.32 +2.90 2629704
搜狐 (SOHU.O) 36.13 +0.08 +0.22 874502
网易 (NTES.O) 55.44 +0.14 +0.25 301805
百度 (BIDU.O) 110.74 +3.28 +3.05 5090819
亚信科技 ASIA.O 10.85 +0.14 +1.31 303852
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.86 -0.28 -2.13 3381671
联电 (UMC.N) 2.10 +0.03 +1.45 624721
日月光 (ASX.N) 3.99 -0.03 -0.75 140064
矽品精密 (SPIL.O) 4.82 +0.05 +1.05 363632
和信超媒体 (GIGM.O) 1.13 +0.01 +0.89 40443
友达 (AUO.N) 3.43 -0.05 -1.44 137754
中华电信 (CHT.N) 29.84 -0.02 -0.07 36346
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.28 -0.01 -0.03 586606
香港
中国移动 (CHL.N) 56.26 +0.40 +0.72 188931
中国联通 (CHU.N) 13.07 +0.76 +6.17 355523
中国电信 (CHA.N) 46.49 +2.31 +5.23 39453
中芯国际 (SMI.N) 1.55 +0.01 +0.65 85140
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 -0.04 -0.99 1483
(完)
--整理 徐文焰
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3