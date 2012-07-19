〔全球航运〕波罗的海运价指数连续第八日下滑,受需求疲弱拖累

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第八日下滑,因市场持续面临货运放缓且船舶增多的困境.
波罗的海乾散货运价指数下跌21点或1.96%,至1,053点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.91%.巴拿马型船日均获利下滑186美元至9,432美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌0.78%至1,276点.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
海岬型船日均获利下降159美元至5,383美元,正值中国铁矿石需求低迷之际.
铁矿石水路运输约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称价格仍将是干散货的一个关键因素.
灵便型船舶日均获利下降89美元,至9,635美元;超灵便型船舶日均获利下降283美元,至12,677美元.
船舶供应增多超过大宗商品需求增长的情况已持续一段时间,目前广泛预期是这将继续在未来数月打压干散货运价.
波罗的海乾散货运价指数今年累计下降逾39%.(完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3