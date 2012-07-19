版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 07:19 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数连续第八日下滑,受需求疲弱拖累

路透7月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第八日下滑,因市场持续面临货运放缓且船舶增多的困境.

波罗的海乾散货运价指数下跌21点或1.96%,至1,053点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.91%.巴拿马型船日均获利下滑186美元至9,432美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌0.78%至1,276点.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

海岬型船日均获利下降159美元至5,383美元,正值中国铁矿石需求低迷之际.

铁矿石水路运输约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称价格仍将是干散货的一个关键因素.

灵便型船舶日均获利下降89美元,至9,635美元;超灵便型船舶日均获利下降283美元,至12,677美元.

船舶供应增多超过大宗商品需求增长的情况已持续一段时间,目前广泛预期是这将继续在未来数月打压干散货运价.

波罗的海乾散货运价指数今年累计下降逾39%.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐