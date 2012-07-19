〔货币市场〕美国最近一周商业票据市场规模扩大,回购利率继续下滑

路透纽约7月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四发布的数据显示,美国最近一周商业票据市场规模扩大,暗示尽管担心全球经济放缓,企业依然增加借贷.

美联储数据显示,美国商业票据市场规模经季节调整后在7月18日当周增长6亿美元,达到9,825亿美元,此前一周为增加97亿美元.

未经季节调整的市场规模亦上升50亿美元,至大约1万亿(兆)美元.

最近一周未经季节调整的外资银行发行的未到期商业票据规模增加15亿美元,至1,953亿美元.

此外,美国回购协议利率周四下降,因市场臆测美联储可能最终会调降银行超额准备金利率.该利率现为0.25%.

由美国公债担保的回购利率USONRP=尾盘报17个基点,为4月底以来最低水平,周三尾盘报21个基点.

欧元区银行间拆借利率周四亦降至新低,受到欧洲央行(ECB)指标利率处于纪录低位,以及该央行把银行隔夜存款利率降为零的举措推动.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周四创下0.458%的新低,周三报0.464%.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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