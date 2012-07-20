《美股业绩焦点》摩根士丹利计划进一步裁员,以节支因应疲弱前景

路透7月19日电---在华尔街着手应对全球经济增长持续疲弱以及交易和并购活动低迷之际,摩根士丹利(MS.N)成为最新宣布增加裁员以缩减成本的银行.

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)周四表示,今年料将进一步裁员1,000人左右,以实现员工总数较2011年12月减少7%的目标.该行稍早公布第二季营收骤减.

除摩根士丹利外,还有几家大银行本周公布季度业绩时宣布了进一步节支措施.股东要求银行业者提高获利能力的呼声日益高涨,因欧债危机、企业不愿在股债市融资、以及股票和债券交易低迷均对银行营收构成压力.

"与一两个月前相比,人们对控制成本的态度变得更为积极,"华尔街咨询师Alan Johnson说,"展望未来,情况似乎不会很快得到改善."