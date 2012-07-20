叙局势恶化致24小时内2万人涌入黎巴嫩--消息人士

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特7月19日电---叙利亚首都大马士革多个地区发生激战，黎巴嫩一位在边境工作的安全消息人士称，在过去24小时内，约有2万叙利亚人通过马斯纳（Masnaa）边境涌入黎巴嫩。
该消息人士指出，涌入黎巴嫩的叙利亚人多数是普通工人，平常数量为每天5,000人左右。
黎巴嫩社会事务部长Wael Abu Faour未对越境涌入该国的叙利亚人总数发表评论，但他指出，过去24小时内，有8,500名来自大马士革的难民进入该国境内。
Abu Faour对记者称，黎巴嫩政府会开放校舍供难民居住，他们在此事上获得了阿拉伯国家的帮助。
上述消息人士称，周四越境进入黎巴嫩的人中，还包括别国外交人士和一些国际援救人员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。