〔美国债市〕7月18日当周外国央行增持美国公债但减持机构债--美联储

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约7月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布数据显示,最近一周,外国央行持有的美国公债增加,表明这些央行在上周财政部标售660亿美元较长期限公债时积极买入.
持仓明细显示,7月18日止当周外国央行持有的美国公债增加118.9亿美元,至2.823万亿(兆)美元.
这是6月20日止当周以来最大周度增幅,当时持仓增加224.1亿美元.上月财政部也发行了660亿美元的三年期、10年期及30年期公债.
上周公债标售数据显示,包括外国央行在内的间接买家的购买规模超过平均水平.
外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.日本和中国为美国公债两大买家.
另外,总额210亿美元的续发10年期公债US10YT=RR吸引了直接买家创纪录的购买规模.交易商间传言称,八家大型投资基金或外国央行绕过美国一级交易商,直接锁定其新债份额.
美联储未公布外国央行增持美国公债的细节,也未公布持仓增加有多少来自上周的标债或者公开市场.
美联储数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债及机构债总量增加,合计增加63.7亿美元,至3.515万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量减少55.2亿美元,至6,930亿美元.(完)
浏览美联储报告全文请点击(here).
浏览美联储资产负债表,请点击(link.reuters.com/cub62s)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。