〔美国债市〕7月18日当周外国央行增持美国公债但减持机构债--美联储

路透纽约7月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布数据显示,最近一周,外国央行持有的美国公债增加,表明这些央行在上周财政部标售660亿美元较长期限公债时积极买入.

持仓明细显示,7月18日止当周外国央行持有的美国公债增加118.9亿美元,至2.823万亿(兆)美元.

这是6月20日止当周以来最大周度增幅,当时持仓增加224.1亿美元.上月财政部也发行了660亿美元的三年期、10年期及30年期公债.

上周公债标售数据显示,包括外国央行在内的间接买家的购买规模超过平均水平.

外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.日本和中国为美国公债两大买家.

另外,总额210亿美元的续发10年期公债US10YT=RR吸引了直接买家创纪录的购买规模.交易商间传言称,八家大型投资基金或外国央行绕过美国一级交易商,直接锁定其新债份额.

美联储未公布外国央行增持美国公债的细节,也未公布持仓增加有多少来自上周的标债或者公开市场.

美联储数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债及机构债总量增加,合计增加63.7亿美元,至3.515万亿美元.

外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量减少55.2亿美元,至6,930亿美元.(完)

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