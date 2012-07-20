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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 09:39 BJT

〔澳洲数据〕第二季出口物价较上季上涨1.0%,进口物价上涨2.4%

路透悉尼7月20日电---澳洲统计局周五公布:

* 第二季出口物价较前季上涨1.0%(路透调查预估为上升0.5%)

* 第二季进口物价较上季上涨2.4%(路透调查预估为上升1.5%)

以下为具体数据:

指数 按季百分比变动 按年百分比变动

出口物价指数(所有类别) 189.6 +1.0 -3.8

进口物价指数(所有类别) 121.4 +2.4 +3.7 (完)

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--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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