〔澳洲数据〕第二季出口物价较上季上涨1.0%,进口物价上涨2.4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透悉尼7月20日电---澳洲统计局周五公布:
* 第二季出口物价较前季上涨1.0%(路透调查预估为上升0.5%)
* 第二季进口物价较上季上涨2.4%(路透调查预估为上升1.5%)
以下为具体数据:
指数 按季百分比变动 按年百分比变动
出口物价指数(所有类别) 189.6 +1.0 -3.8
进口物价指数(所有类别) 121.4 +2.4 +3.7 (完)
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--编译 王兴亚;审校 戴素萍
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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