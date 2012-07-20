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债券 | 2012年 7月 20日 星期五 08:32 BJT

〔德国经济〕第二季经济增速可能放慢,年内维持温和成长--财政部(更新版)

(新增更多细节)

路透柏林7月20日电---德国财政部周五发布月报称,第二季德国经济增速可能放慢,显示这个欧洲最大经济体抵抗欧债危机的能力正在减弱.

财政部称,今年剩下时间经济可能将维持温和增长.

"当前的经济数据表明,第二季国内生产总值(GDP)成长率应该略低,"财政部7月月报称,指Ifo企业景气指标等信心数据.

"应对欧债危机中的不确定性可能强烈影响这些指标,"财政部称.

周四公布的路透调查显示,第二季和第三季德国GDP料分别成长0.2%,第四季或增长0.3%.

到目前为止德国仍然大体未受欧元区危机的冲击,年初以0.5%的经济增速帮助欧元区免于陷入衰退,但最近的数据则反映出不一样的讯号.

德国6月Ifo企业景气判断指数连续第二个月下跌,降至逾两年低位.下周三将公布7月Ifo指数.

财政部称,上半年税收收入增长了4.4%,显示出德国就业市场的强劲.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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