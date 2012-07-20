〔德国经济〕第二季经济增速可能放慢,年内维持温和成长--财政部(更新版)

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透柏林7月20日电---德国财政部周五发布月报称,第二季德国经济增速可能放慢,显示这个欧洲最大经济体抵抗欧债危机的能力正在减弱.
财政部称,今年剩下时间经济可能将维持温和增长.
"当前的经济数据表明,第二季国内生产总值(GDP)成长率应该略低,"财政部7月月报称,指Ifo企业景气指标等信心数据.
"应对欧债危机中的不确定性可能强烈影响这些指标,"财政部称.
周四公布的路透调查显示,第二季和第三季德国GDP料分别成长0.2%,第四季或增长0.3%.
到目前为止德国仍然大体未受欧元区危机的冲击,年初以0.5%的经济增速帮助欧元区免于陷入衰退,但最近的数据则反映出不一样的讯号.
德国6月Ifo企业景气判断指数连续第二个月下跌,降至逾两年低位.下周三将公布7月Ifo指数.
财政部称,上半年税收收入增长了4.4%,显示出德国就业市场的强劲.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。