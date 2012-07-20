〔中港个股〕中信证券上半年实现净利22.5亿元,同比下降24%--业绩快报

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---中国最大证券公司--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公布其业绩快报,上半年实现净利22.49亿元人民币,同比下降24.35%;每股收益0.20元.
另一家大型券商海通证券(600837.SS)(6837.HK)亦刊登业绩快报,上半年实现净利20.26亿元,同比下降9.36%;每股收益0.23元.
两家公司公告均未解释上半年业绩下降原因.不过今年上半年国内证券市场表现仍不振,股市交投亦不活跃,使得券商的经纪、自营等主要业务受到影响.(完)
参看中信证券公告,请点选上海证交所网站(here)
参看海通证券公告,请点选上海证交所网站(here)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。