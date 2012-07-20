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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:09 BJT

〔中港个股〕中信证券上半年实现净利22.5亿元,同比下降24%--业绩快报

路透上海7月20日电---中国最大证券公司--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公布其业绩快报,上半年实现净利22.49亿元人民币,同比下降24.35%;每股收益0.20元.

另一家大型券商海通证券(600837.SS)(6837.HK)亦刊登业绩快报,上半年实现净利20.26亿元,同比下降9.36%;每股收益0.23元.

两家公司公告均未解释上半年业绩下降原因.不过今年上半年国内证券市场表现仍不振,股市交投亦不活跃,使得券商的经纪、自营等主要业务受到影响.(完)

参看中信证券公告,请点选上海证交所网站(here)

参看海通证券公告,请点选上海证交所网站(here)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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