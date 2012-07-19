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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报7月20日

* 头版头条:

--央行周四《2012年上半年金融机构贷款投向统计报告》显示,上半年流动资金贷款同比持续多增、固定资产贷款增速回升;房地产贷款增速回升;不过工业中长期贷款增速继续放缓,住户贷款增长放缓.

* 其他:

--保监会宣布在全国推广小额人身保险.为鼓励保险公司积极参与,推广方案将小额人身保险开办资格由审批变为备案,同时保监会还将对符合条件的小额人身保险产品减免监管费.(完)

--整理 苏丹; 审校 杨淑祯

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