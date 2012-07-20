中国对俄扣留中方渔船表示强烈不满

金属期市：期铜从昨日大跌中反弹，但因需求前景忧虑仍连跌第二周
路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月19日电---中国外交部副部长程国平周四紧急约见俄罗斯驻华使馆临时代办科兹洛夫，就俄炮击中国渔船造成一人失踪向俄方提出交涉。
周二，中国两艘渔船进入俄远东滨海边疆区捕鱼，俄罗斯一艘海岸警卫舰先鸣枪示警，然后开枪阻止其中一艘捕捞鱿鱼的渔船。这两艘渔船及36名渔民遭俄方扣留。
根据中国外交部在其网站上发布的声明，程国平约见科兹洛夫时称，中方“对俄方粗暴执法、动用武力抓扣中方渔船造成中方人员失踪表示强烈不满”。
声明指出，中方要求俄方尽快彻查真相并将结果及时通报中方。俄罗斯媒体早前报导称，这起事件未造成人员伤亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。
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