《中国报摘》--中国证券报7月20日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清近日指出,中国金融体系创新能力不足,监管能力也不足.强调审批的环节太多,市场准入门槛很高,导致市场无法做到高效.创新不足是中国金融体系面临的最大问题.

* 其他:

--国土资源部就与住房城乡建设部联合下发的相关通知进行部署,要求坚持房地产市场调控不放松,密切配合做好各项工作,不断巩固调控成果,坚决防止房价反弹.

--基金二季报今日披露完毕,纳入统计的67家基金公司旗下1,003只基金二季度共实现盈利618.88亿元人民币,较一季度增长63%.截至二季度末,可比的491只主动投资股票方向基金平均股票仓位为79.71%.开放式基金份额增加.

--交通银行首席经济学家连平表示,未来人民币汇率保持相对平衡的可能性很大,持续长时间贬值的可能性很小.对外经贸大学金融学院院长丁志杰认为,目前人民币贬值的预期在一定程度上被放大,人民币未来仍有望呈现强势状态.

--中国人民银行发布的《2012年上半年金融机构贷款投向统计报告》指出,房地产贷款增速回升,保障房贷款增长较快,固定资产贷款增速回升.

--分析人士认为,券商创新大会后向证券业征求意见的部分政策近期有望落地,其中,"新三板"与证券公司股权激励有望取得进展.

--国防科工局和总装备部近日发布实施意见,鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域,支持民间资本有序参与军工企业的改组改制.

--中信证券(600030.SS)和海通证券(600837.SS)均发布业绩快报.其中中信证券上半年实现归属于上市公司股东的净利润22.49亿元,同比下滑24.35%,基本每股收益0.20元.海通证券实现归属于上市公司股东的净利润20.26亿元,同比下降9.36%,基本每股收益0.23元.(完)

--整理 刘昕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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