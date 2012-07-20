《中国报摘》--中国证券报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清近日指出,中国金融体系创新能力不足,监管能力也不足.强调审批的环节太多,市场准入门槛很高,导致市场无法做到高效.创新不足是中国金融体系面临的最大问题.
* 其他:
--国土资源部就与住房城乡建设部联合下发的相关通知进行部署,要求坚持房地产市场调控不放松,密切配合做好各项工作,不断巩固调控成果,坚决防止房价反弹.
--基金二季报今日披露完毕,纳入统计的67家基金公司旗下1,003只基金二季度共实现盈利618.88亿元人民币,较一季度增长63%.截至二季度末,可比的491只主动投资股票方向基金平均股票仓位为79.71%.开放式基金份额增加.
--交通银行首席经济学家连平表示,未来人民币汇率保持相对平衡的可能性很大,持续长时间贬值的可能性很小.对外经贸大学金融学院院长丁志杰认为,目前人民币贬值的预期在一定程度上被放大,人民币未来仍有望呈现强势状态.
--中国人民银行发布的《2012年上半年金融机构贷款投向统计报告》指出,房地产贷款增速回升,保障房贷款增长较快,固定资产贷款增速回升.
--分析人士认为,券商创新大会后向证券业征求意见的部分政策近期有望落地,其中,"新三板"与证券公司股权激励有望取得进展.
--国防科工局和总装备部近日发布实施意见,鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域,支持民间资本有序参与军工企业的改组改制.
--中信证券(600030.SS)和海通证券(600837.SS)均发布业绩快报.其中中信证券上半年实现归属于上市公司股东的净利润22.49亿元,同比下滑24.35%,基本每股收益0.20元.海通证券实现归属于上市公司股东的净利润20.26亿元,同比下降9.36%,基本每股收益0.23元.(完)
--整理 刘昕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。