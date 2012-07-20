〔中国房地产〕国土资源部要求加大普通商品住房用地供应,防范高价地--新华

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月20日电---针对近期房地产和土地市场出现的波动,中国国土资源部称,下半年要应保尽保保障性安居工程用地,进一步加大普通商品住房用地的供应力度;同时,防止出现商服和住宅高价地,扰乱市场预期,破坏市场稳定.
虽然六七月份是楼市传统销售淡季,但降息及房价上涨预期升温,带动刚性和改善性需求入市,让中国6月房价环比结束八连跌,初现企稳迹象.且分析人士预计,未来楼市成交量有望继续回暖.同时,沉寂许久的土地亦回暖,6月以来,广州、北京纷纷出现地王.
新华社周四晚间报导援引国土资源部和住建部的通知强调,各地要严格执行房地产市场调控政策,不得擅自调整放松要求.已放松的,要立即纠正.
"房地产市场运行的复杂性和不稳定性在增加,房地产市场调控仍处在关键时期,任务还很艰巨".国土资源部在部署上述通知的视频会议上并要求,"坚持房地产市场调控不放松,密切配合做好各项工作,不断巩固调控成果,坚决防止房价反弹".
国土资源部下半年的重点工作是落实住房用地供应计划,并以提高计划完成率、增加有效供应为首要目标.同时,各地也要密切跟踪市场形势,切实把握好土地出让节奏、时序和价格.
国土资源部并表示,从7月开始,将对保障新安居工程用地和普通商品住房用地供应实行月度指导,对落实情况较差的将予以通报,年底对各省(区、市)进行目标责任考核.
另外,市县国土资源主管部门要进一步完善地价专业评估和集体决策程序,合理确定起始价、底价,在土地出让前还应全面分析、研判市场形势,对可能出现高价地的要及时调整竞价方式,制定出让方案和现场预案.
"对预判成交价格创历史总价新高、或单价最高,或溢价率超过50%的房地产用地(包括商服、住宅或商住综合),及时调整出让方案,采用"限房价、竞地价"或配建保障房、公共设施等办法出让土地",国土资源部具体指出.
路透根据国家统计局周三公布数据测算,6月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.55%,为连续第四个月同比下跌且跌幅继续扩大.但从环比看,6月新建住宅销售价格较上月微升0.04%,在连跌八个月后首次止跌[ID:nSB1671672].
新华社本周三发表时评文章称,须防范"稳增长"政策下房地产借机涨价.同时并援引专家的观点称,必须加快建立房地产市场调控的长效机制,例如房产税改革应该加快,城市住房信息联网工作也应该加快.[ID:nSB1673682](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。