〔金砖国家〕7月19日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月19(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.1%,报941.13点.
中国股市:沪综指反弹收升,连续第三个交易日上涨.金融板块借前日尾盘发力态势继续上冲,同时上海本地股板块受政策利好刺激,二者合力引领大盘续回暖.沪综指.SSEC收报2,184.841点,涨15.742点,或0.73%.今日上海A股成交额为682亿元人民币,前日为591亿元.[.SSCN]
香港股市:升至近两周高点,此前公布的美国房市数据和企业财报较预期强劲,提振了风险胃纳,但指数未能收在技术阻力上方,显示涨势可能已触顶.恒生国企指数.HSCE跳升2.4%,但未能收在约9,539.5点上方,此水准为2011年10月至2012年2月涨势的61.8%回档位.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌.虽然中间价连续四日上涨,以澳元为代表的非美货币走势亦强,但购汇盘的浮现,仍压制了人民币的表现.人民币兑美元收报6.3734,上日收报6.3702.[CNY/CN]
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印度股市:升至一周最高收位,因Reliance Industries在公布业绩前一日上扬,Infosys在美国企业公布乐观业绩后飙升,因市场对全球IT支出信心增加.BSE指数.BSESN升0.55%至17,278.85点,连续第二日走高,录得7月11日以来最高收位.[.BO][ID:nL4E8IJ2M6]
印度汇市:印度卢比升高,因欧元快速反弹促使外资银行卖出美元,国内股市上涨亦激励保管银行卖出美元.按印度国家银行(SBI)收盘报价,印度卢比兑美元INR=D2收报55.12/13,上日收报55.48/49.[INR/][ID:nL4E8IJ37U]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1412.220点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨1.74%至761.52点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.95%至31.9845;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨1.02%,报39.2170.
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巴西股市:连续第三个交易日上涨,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.4%,报55,346.65点.[ID:nL2E8IJK59]
巴西汇市: 巴西雷亚尔兑美元汇率在2.0上方盘旋,投资者担心一旦突破该水位巴西央行或出手干预市场.雷亚尔BRL=BRBY距上日收盘不远,报2.019.[ID:nL2E8IJGVT]
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南非股市:录得一个月最高收位,上涨近1个百分点,因投资者涌入Aspen Pharmacare等防御类股,仍对全球经济心存忧虑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.8%,至30,165.94点.综合指数.JALSH亦升0.8%至34,291.84点.[.J][ID:nL6E8IJIKN]
南非汇市:南非兰特兑美元为新兴市场货币中表现最遭,此前央行意外降息凸显全球及经济成长前景悲观.1620GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3跌0.2%,报8.1780,较降息之初的8.20有所上涨,周三纽约收盘价为8.16.[ZAR/][ID:nL6E8III1Y](完)
--编译 石冠兰; 审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。