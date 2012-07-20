〔金砖国家〕7月19日股汇市收盘纵览

路透7月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月19(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.1%,报941.13点.

中国股市:沪综指反弹收升,连续第三个交易日上涨.金融板块借前日尾盘发力态势继续上冲,同时上海本地股板块受政策利好刺激,二者合力引领大盘续回暖.沪综指.SSEC收报2,184.841点,涨15.742点,或0.73%.今日上海A股成交额为682亿元人民币,前日为591亿元.[.SSCN]

香港股市:升至近两周高点,此前公布的美国房市数据和企业财报较预期强劲,提振了风险胃纳,但指数未能收在技术阻力上方,显示涨势可能已触顶.恒生国企指数.HSCE跳升2.4%,但未能收在约9,539.5点上方,此水准为2011年10月至2012年2月涨势的61.8%回档位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌.虽然中间价连续四日上涨,以澳元为代表的非美货币走势亦强,但购汇盘的浮现,仍压制了人民币的表现.人民币兑美元收报6.3734,上日收报6.3702.[CNY/CN]

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印度股市:升至一周最高收位,因Reliance Industries在公布业绩前一日上扬,Infosys在美国企业公布乐观业绩后飙升,因市场对全球IT支出信心增加.BSE指数.BSESN升0.55%至17,278.85点,连续第二日走高,录得7月11日以来最高收位.[.BO][ID:nL4E8IJ2M6]

印度汇市:印度卢比升高,因欧元快速反弹促使外资银行卖出美元,国内股市上涨亦激励保管银行卖出美元.按印度国家银行(SBI)收盘报价,印度卢比兑美元INR=D2收报55.12/13,上日收报55.48/49.[INR/][ID:nL4E8IJ37U]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1412.220点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨1.74%至761.52点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.95%至31.9845;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨1.02%,报39.2170.

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巴西股市:连续第三个交易日上涨,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.4%,报55,346.65点.[ID:nL2E8IJK59]

巴西汇市: 巴西雷亚尔兑美元汇率在2.0上方盘旋,投资者担心一旦突破该水位巴西央行或出手干预市场.雷亚尔BRL=BRBY距上日收盘不远,报2.019.[ID:nL2E8IJGVT]

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南非股市:录得一个月最高收位,上涨近1个百分点,因投资者涌入Aspen Pharmacare等防御类股,仍对全球经济心存忧虑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.8%,至30,165.94点.综合指数.JALSH亦升0.8%至34,291.84点.[.J][ID:nL6E8IJIKN]

南非汇市:南非兰特兑美元为新兴市场货币中表现最遭,此前央行意外降息凸显全球及经济成长前景悲观.1620GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3跌0.2%,报8.1780,较降息之初的8.20有所上涨,周三纽约收盘价为8.16.[ZAR/][ID:nL6E8III1Y](完)