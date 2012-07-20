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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:23 BJT

〔表格〕7月14日止当周日本投资者买超11,651亿日圆外国债券

路透东京7月20日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,日本投资者上周买入大量外国债券,外资连续第三周卖超日本股票.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

7月8-14日 -133.8 -10.1 -861.1

7月1-7日 -3.2r -20.7 +1,536.5

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

7月8-14日 -56.1 +1,165.1 +21.8

7月1-7日 +10.3 +350.5r +31.2

注:r为修正值.(完)

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--编译 王兴亚;审校 程琳

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