〔中国证券〕证监会称金融创新引来最好时期,较重视新三板等

路透上海7月20日电---伴随着中国利率和汇率市场化改革的加速深化,证券监督管理委员会主席郭树清最新表示,金融创新迎来了最好的历史时期,证监会比较重视"新三板"、中小企业私募债、各种投资基金和农产品期货;

中国证券报周五则援引消息人士称,"新三板"筹建工作并未受阻,近期明显提速,有关方案已取得实质性进展;报导援引券商人士称,将在大连举行的代办系统2012年第二次工作会议上,不排除监管层会通报新三板筹备的最新情况.

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元,与沪深证交所仍不可同日而语.

4月中郭树清曾表示,新三板市场方案尚未正式报批,但准备工作正在进行中.5月证监会副主席姚刚表示,新三板可以探索引入证券公司做市商制度,且待未来试点扩大到全国后,或考虑引入个人投资者.[ID:nSB1530190]

证监会网站刊登的新闻稿中,郭树清还指出,创新必须紧紧围绕实体经济的需要,除了直接金融服务,间接服务于实体经济的产品和工具同样重要,要积极探索利率互换、外汇远期、国债期货、商品期权等金融工具,切实提高资源配置效率.

他表示,证券业创新要严格区分公募和私募,逐步完善投资者适当性制度,风险敞口始终保持在可以控制的范围内,并时刻做好经营状况向最坏方向发展的准备,要有逆周期的拨备等.

另外,中证报报导还提及,证券公司的股权激励近期有望获得突破,某券商人士分析指,监管层非常支持证券公司研究股权激励的内容,部分证券公司已有较成型的方案;此外关于证券公司是否可以拥有支付、托管等业务功能,这些建议已进入监管层的视野,但是否能最终推出仍有待研讨.(完)