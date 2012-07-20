〔中国证券〕证监会称金融创新引来最好时期,较重视新三板等

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---伴随着中国利率和汇率市场化改革的加速深化,证券监督管理委员会主席郭树清最新表示,金融创新迎来了最好的历史时期,证监会比较重视"新三板"、中小企业私募债、各种投资基金和农产品期货;
中国证券报周五则援引消息人士称,"新三板"筹建工作并未受阻,近期明显提速,有关方案已取得实质性进展;报导援引券商人士称,将在大连举行的代办系统2012年第二次工作会议上,不排除监管层会通报新三板筹备的最新情况.
作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元,与沪深证交所仍不可同日而语.
4月中郭树清曾表示,新三板市场方案尚未正式报批,但准备工作正在进行中.5月证监会副主席姚刚表示,新三板可以探索引入证券公司做市商制度,且待未来试点扩大到全国后,或考虑引入个人投资者.[ID:nSB1530190]
证监会网站刊登的新闻稿中,郭树清还指出,创新必须紧紧围绕实体经济的需要,除了直接金融服务,间接服务于实体经济的产品和工具同样重要,要积极探索利率互换、外汇远期、国债期货、商品期权等金融工具,切实提高资源配置效率.
他表示,证券业创新要严格区分公募和私募,逐步完善投资者适当性制度,风险敞口始终保持在可以控制的范围内,并时刻做好经营状况向最坏方向发展的准备,要有逆周期的拨备等.
另外,中证报报导还提及,证券公司的股权激励近期有望获得突破,某券商人士分析指,监管层非常支持证券公司研究股权激励的内容,部分证券公司已有较成型的方案;此外关于证券公司是否可以拥有支付、托管等业务功能,这些建议已进入监管层的视野,但是否能最终推出仍有待研讨.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。